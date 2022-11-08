"لم اغير ديني".. دروغبا يرد على انباء اعتناقه الإسلام

وقام دروغبا بتوضيح الصورة المتداولة على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "هذه القصة تنتشر بسرعة لكنني لم أغير ديني".مضيفا: "كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي، لحظة من العمل الجماعي، الكثير من المحبة والبركات للجميع".ودافع الملقب بـ"الفيل الإفواري" والبالغ 44 عاما، عن ألوان عدة أندية في أوروبا، أبرزها على الإطلاق تشيلسي الإنجليزي، الذي توج معه بـ16 لقبا، منها الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.كما حقق النجم الإيفواري ثلاث بطولات مع غالطة سراي، هي: الدوري التركي، وكأس تركيا، وكأس السوبر التركي.وعلى الصعيد الدولي، مثل دروغبا منتخب ساحل العاج في 105 مباريات دولية، سجل خلالها 65 هدفا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.وتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي عامي 2006 و2009، كما نال جائزة BBC لأفضل لاعب إفريقي عام 2009.وشارك الأسطورة الإفريقية في 3 بطولات لكأس العالم، وهي مونديال ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، كما شارك في 5 بطولات أمم إفريقيا، وفشل في التتويج بها حيث قاد منتخب بلاده للوصافة في 2006 و2012.