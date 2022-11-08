مُلاك ليفربول الإنجليزي يعرضون النادي للبيع

السومرية نيوز – رياضة

تداولت تقارير إعلامية إنجليزية، إقدام مجموعة "فينواي" الرياضية الأمريكية، المالكة لنادي ليفربول، على طرح الفريق للبيع.



وأفادت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية، أنه "تم بالفعل طرح نادي ليفربول للبيع من قبل مجموعة "فينواي" الرياضية المالكة للنادي".

ونشرت الصحيفة البريطانية بيانًا لمُلاك نادي ليفربول، جاء فيه: "تم طرح النادي للبيع والمجموعة المالكة تدعو الأطراف المهتمة بالشراء لتقديم عروضها".

وأوضح بيان ملاك النادي الإنجليزي العريق: "تلقينا بشكل متكرر اهتماما من أطراف ثلاثة تسعى لأن تصبح من ضمن المساهمين في ملكية النادي".

وجاء في ختام البيان: "قلنا من قبل وبموجب الأحكام والشروط الصحيحة بأننا سننظر إلى العروض إذا كانت تصب في مصلحة النادي، فنحن لا نزال مهتمين بمصلحة ليفربول داخل وخارج الملعب".

ويعد نادي ليفربول من أعرق أندية كرة القدم على الصعيد العالمي والإنجليزي، حيث تأسس في عام 1892، وله تاريخ حافل بالإنجازات؛ إذ يملك 14 لقبا دوليا، من بينها 6 لقاب في دوري أبطال أوروبا.

أما على مستوى الكؤوس داخل إنجلترا، فقد حصد الفريق 19 لقباً في الدوري الإنجليزي كثاني فريق تتويجا باللقب بعد مانشستر يونايتد الذي يملك 20 لقباً و16 لقباً في درع الاتحاد الإنجليزي، و8 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و9 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية.