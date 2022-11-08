يحرض على العنف.. إشبيلية يصدر بيانا شديد اللهجة ضد "تيفو" بيتيس

وقال النادي في البيان، إنه "سيدين أمام لجنة الدولة لمناهضة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة التيفو الذي تم تقديمه يوم الأحد الماضي في المدرجات الجنوبية لملعب بينيتو فيامارين خلال الجولة السابقة في الديربي الكبير ضد ريال بيتيس؛ من أجل فهم أنه لا يحرض على العنف فحسب، بل يدافع عنه أيضًا، ويقلل من أهمية الأحداث الخطيرة التي حدثت في الديربي السابق الذي أقيم على الملعب المذكور خلال مباراة الكأس بين الفريقين، في 15 يناير".وشهد اللقاء الذي احتضنه ملعب ريال بيتيس ندية قوية بين اللاعبين وتدخلات خشنة أدت إلى طرد 3 لاعبين، واحد من إشبيلية غونزالو مونتييل واثنين من ريال بيتيس، نبيل فقير وبورغا إيغليسياس، كما وزع الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز 10 بطاقات صفراء.وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 ليستمر إشبيلية في نتائجه السيئة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ17 برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف فقط عن المركز الـ18 أول مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية، فيما يعيش ريال بيتيس فترة جيدة تحت قيادة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، ويحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة".