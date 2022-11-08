البريميرليج تعلن عن مواعيد انطلاق وختام موسم 2024/2023

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "تم تأكيد مواعيد موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023-2024، حيث تنطلق المسابقة يوم السبت 12 آب المقبل".وأضافت: "ستقام الجولة الأخيرة من البطولة يوم الأحد 19 آيار 2024، حيث ستقام كل المباريات في توقيت واحد كالمعتاد".وتابعت الرابطة: "سيعود جدول الموسم إلى طبيعته بعد جائحة كورونا وكأس العالم 2022، اللذين تسببا في حدوث اضطراب خلال المواسم الثلاثة السابقة".وواصلت: "تماشيًا مع الالتزامات التي تم التعهد أمام الأندية هذا الموسم للتعامل مع الجدول المزدحم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لن يتم إجراء جولتين بالبريميرليج في غضون 48 ساعة خلال تلك الفترة".وأكملت الرابطة: "ينص الجدول على عودة استراحة منتصف الموسم، والتي ستكون من 13 إلى 20 كانون الثاني".واختتمت: "ستقام جولات الموسم الجديد 34 مرة في عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، بينما ستجرى 3 جولات في منتصف الأسبوع (الثلاثاء والأربعاء)، وجولة واحدة في العطلة المصرفية".