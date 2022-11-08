جوتي يهاجم بنزيما بسبب غيابه: ترك فريقه يسقط

وقال لاعب ريال مدريد السابق جوتي، خلال ظهوره عبر برنامج "إل تشيرينجيتو" التليفزيوني الإسباني إنه "لا يمكنني فهم السبب.. ميسي مستمر في اللعب، وكذلك ليفاندوفسكي".وأضاف "العديد من اللاعبين مستمرون في اللعب قبل أيام قليلة على كأس العالم".وأكد جوتي في ختام تصريحاته أن "على بنزيما تقبل فكرة المجازفة قبل مونديال قطر، بدلا من ترك فريقه يسقط بدونه".وتأتي هذه التصريحات بعدما تعثر ريال مدريد في آخر جولتين من الليجا، بتعادله مع جيرونا 1-1، قبل تعرضه لأول خسارة هذا الموسم على يد رايو فاليكانو بنتيجة 2-3.وفرط ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بتراجعه للمركز الثاني برصيد 32 نقطة، متأخرا عن غريمه برشلونة بفارق نقطتين.