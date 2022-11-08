بعد رفض الطعن.. المحكمة الرياضية تؤكد مشاركة الإكوادور في المونديال

وقالت المحكمة في بيان لها، إن بايرون كاستيو الذي زعمت تشيلي بأنه كان غير مؤهل للعب خلال التصفيات يعتبر مواطنًا من الإكوادور، لذلك ستلعب الإكوادور في كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر ".وقضت المحكمة الرياضية أيضا بخصم 3 نقاط من الإكوادور في بداية الجولة التالية من تصفيات كأس العالم وتغريمها 100 ألف فرنك سويسري بسبب "استخدام وثيقة تحتوي على معلومات كاذبة".