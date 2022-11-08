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بعد رفض الطعن.. المحكمة الرياضية تؤكد مشاركة الإكوادور في المونديال
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
رفضت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الثلاثاء، الطعن الذي قدمته تشيلي ضد منتخب الاكوادور، مؤكدة ان الأخير سيلعب في كأس العالم في قطر.
وقالت المحكمة في بيان لها، إن بايرون كاستيو الذي زعمت تشيلي بأنه كان غير مؤهل للعب خلال التصفيات يعتبر مواطنًا من الإكوادور، لذلك ستلعب الإكوادور في كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر ".
وقضت المحكمة الرياضية أيضا بخصم 3 نقاط من الإكوادور في بداية الجولة التالية من تصفيات كأس العالم وتغريمها 100 ألف فرنك سويسري بسبب "استخدام وثيقة تحتوي على معلومات كاذبة".
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