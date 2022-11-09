كاشفةً الأسباب.. تقارير اسبانية: ميسي يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

وأشارت صحيفة "الناسيونال" الإسبانية، إلى أن "ميسي يكاد يتخذ قرار مغادرة نادي العاصمة الفرنسية باريس مع حلول صيف عام 2023 موعد نهاية عقده"، مؤكدةً أن "السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو عدم استقرار عائلة اللاعب في باريس، ولا يتعلق بالمستوى الفني للاعب ولا للدوري الفرنسي".وكانت تقارير صحفية أشارت في الأيام القلية الماضية، إلى أن مسؤولي برشلونة يتمنون عودة ميسي إلى صفوف فريقهم، بعدما غادره صيف عام 2021 مجانًا عقب نهاية عقده.في المقابل، تحدثت تقارير أخرى عن تحرك مسؤولي باريس سان جيرمان من أجل تمديد عقد اللاعب لمواسم إضافية، وقطع الطريق أمام الأندية التي تسعى للظفر بخدماته، لكن في ظل المعطيات الحالية تبدو مهمة باريس صعبة في الحفاظ على اللاعب.وبات ميسي يقدم مستويات كبيرة منذ بداية الموسم الجاري بقميص سان يجرمان، ما جعل حصيلته التهديفية عالية مقارنةً بالموسم الماضي، إذ يملك في رصيده 7 أهداف في الدوري الفرنسي بالإضافة إلى تقديمه 10 تمريرات حاسمة، في حين وقع 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا وقدّم نفس العدد من التمريرات الحاسمة.ويستعد المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 7 مناسبات، للمشاركة برفقة منتخبه الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر بعد 12 يومًا من الآن، ويتطلع لحمل آمال مشجعي "التانغو" من أجل رفع لقب المونديال لأول مرة في مشواره والثالث في تاريخ منتخب بلاده.