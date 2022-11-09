كرة فالفيردي بأيادٍ عراقية.. رفض البيع بمبالغ طائلة (فيديو)

وسدد فالفيردي كرة في الشوط الثاني ارتطمت بقدم أحد مدافعي رايو وخرجت خارج الملعب لتدخل إلى شرفة أحد المباني المطلة على ملعب المباراة.وأثارت اللقطة تفاعلًا واسعًا على موقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، إذ وصفها البعض بأنها "لقطة الموسم".وظهر سكان المنزل الذي دخلته كرة فالفيردي وهم يحملون الكرة وسط تصفيقات من جانب جمهور الفريق المضيف.وقال الشقيقان العراقيان، في تصريحات أبرزتها صحيفة "elmundo"، "العديد من المشجعين بعد المباراة جاؤوا إلى المنزل وعرضوا علينا شراء الكرة بأي ثمن، لكن لن نبيعها، نحن نشكر فالفيردي والكرة ستكون ذكرى رائعة لعائلتنا، لن نبيعها حتى ولو بـ3000 يورو، لا تهمنا الأموال".وأضاف أحدهما، "وصلت الكرة فجأة لشرفة المنزل فقفزت والتقطتها، بالطبع لن نبيعها إنها ذكرى جميلة، أنا أحب ريال مدريد لكن كوني أسكن هنا أشاهد كل مباريات رايو فاليكانو".