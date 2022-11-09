الإصابة تبعد ماني عن كأس العالم

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، يعاني ماني بالفعل من إصابة قوية في أوتار الركبة.وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يغيب ماني عدة أسابيع عن الملاعب، وبالتالي لن يتواجد في مونديال قطر.ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسي عن قائمة اللاعبين الذين سيتوجهون إلى قطر يوم الجمعة المقبل.وتعرض للإصابة الثلاثاء، خلال مواجهة فيردر بريمن ضمن الدوري الألماني، قبل 11 يوما فقط من انطلاق كأس العالم قطر 2022.وسقط السنغالي أرضا بعد مرور 15 دقيقة فقط من المباراة، دون أي تدخل في كرة مشتركة، ليتم تغييره على الفور بناء على طلبه.يذكر أن السنغال من المقرر أن تفتتح مشوارها في المونديال بمواجهة هولندا في 21 من نوفمبر الجاري، ثم تلتقي بقطر في يوم 25، وتختتم دور المجموعات بمواجهة الإكوادور في 29 من الشهر ذاته.