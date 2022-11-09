أنشيلوتي: بنزيما لم يكن قادرا على مساعدة الفريق لكنه حاول

وأكد أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وقادش، التي ستقام غدا الخميس، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن "بنزيما سيكون متواجدا ضمن قائمة فرنسا التي ستتجه لخوض مباريات كأس العالم بقطر، لكنه سيغيب عن الفريق في مباراة قادش الأخيرة قبل بداية كأس العالم".وقال أنشيلوتي عن بنزيما: "لست مضطرا لأقول أي شيء لكم، لكن حزين للغاية على موقف بنزيما، لم يكن قادرا على مساعدة الفريق لكنه حاول".وتابع المدرب الإيطالي: "لم يكن قادرا على العودة لأنه ما زال يعاني من الإصابة، لكن ما يحزنني أكثر أنه سينضم لقائمة منتخب فرنسا دون أن يخوض العديد من المباريات قبل كأس العالم".ومن المقرر أن يعلن المنتخب الفرنسي بقيادة ديديه ديشامب عن قائمته التي ستتجه لخوض منافسات مونديال قطر خلال الساعات القليلة المقبلة.وستكون المواجهة الأولى لـ"الديوك" في منافسات مونديال قطر، في 22 تشرين الثاني ضد أستراليا، قبل لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الـ30 منه.