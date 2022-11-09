بحضور تشافي وبويول.. ليفاندوفسكي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية

وحصل صاحب الـ34 عاما الجائزة للمرة الثانية بعدما أحرز 35 هدفا بقميص بايرن ميونخ في الدوري الألماني الموسم الماضي (2021-2022).وحصد ليفاندوفسكي 70 نقطة في سباق الحذاء الذهبي، متفوقا على كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي حل ثانيا بـ56 نقطة بعد تسجيله 28 هدفا.وأحيط ليفاندوفسكي بعناصر من النادي الكتالوني، من بينهم مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، وكذلك أسطورة الفريق، كارليس بويول.واستطاع ليفاندوفسكي نيل الحذاء الذهبي آخر موسمين، إذ نجح في تسجيل 41 هدفا خلال موسم 2020-2021، وهو أعلى سجل تهديفي حققه على الإطلاق في مسيرته.يذكر أن "المهاجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، العام الماضي، رحل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم المنقضي، لينضم إلى البارسا مقابل 45 مليون يورو".