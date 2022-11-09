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ودياً.. العراق يخسر أمام المكسيك في إسبانيا
Alsumaria Tv
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خسر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره المكسيكي ودياً في إسبانيا.
وتمكن المنتخب المكسيكي من تسجيل أربعة أهداف في المباراة التي أقيمت بمدينة جيرونا الإسبانية.
ويستعد منتخبنا الوطني لخليجي 25 التي ستقام في محافظة البصرة مطلع العام المقبل، بينما يستعد المنتخب المكسيكي لكأس العالم التي تقام في قطر في 20 تشرين الثاني الحالي.
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