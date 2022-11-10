القائمة النهائية للمنتخب الفرنسي في مونديال قطر 2022

السومرية نيوز – رياضة

كشف ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، عن قائمة اللاعبين النهائية التي ستخوض منافسات مونديال كأس العالم قطر 2022، والتي شهدت تواجد كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية للعام الحالي.







وأعلن ديشان عن القائمة النهائية لمنتخب الديوك في مؤتمرٍ صحفي، وشهدت تواجد 11 لاعبًا من اللاعبين الذين توجوا مع فرنسا بقلب كأس العالم 2018، أبرزهم حارس المرمى هوغو لوريس، وبديله ستيف مانداندا، وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان، ورافايل فاران، بريسنيل كيمبيمبي.



وفقد المنتخب الفرنسي، العديد من لاعبيه بسبب الإصابات التي ضربتهم قبل مونديال 2022، أبرزهم بول بوغبا ونغولو كانتي، وتم استبعاد جوناثان كلاوس وفرلان مندي ولوكاس ديني.



قائمة فرنسا النهائية لكأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى:هوغو لوريس (توتنهام)، ألفونس أريولا (وست هام)، ستيف مانداندا (رين). وتستضيف دولة قطر، نهائيات كأس العالم 2022، خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للمرة الأولى على أرضٍ عربية.وأعلن ديشان عن القائمة النهائية لمنتخب الديوك في مؤتمرٍ صحفي، وشهدت تواجد 11 لاعبًا من اللاعبين الذين توجوا مع فرنسا بقلب كأس العالم 2018، أبرزهم حارس المرمى هوغو لوريس، وبديله ستيف مانداندا، وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان، ورافايل فاران، بريسنيل كيمبيمبي.وفقد المنتخب الفرنسي، العديد من لاعبيه بسبب الإصابات التي ضربتهم قبل مونديال 2022، أبرزهم بول بوغبا ونغولو كانتي، وتم استبعاد جوناثان كلاوس وفرلان مندي ولوكاس ديني.حراسة المرمى:هوغو لوريس (توتنهام)، ألفونس أريولا (وست هام)، ستيف مانداندا (رين).

خط الدفاع:لوكاس هرنانديز وبنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ)، تيو هرنانديز (ميلان)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، جول كونديه (برشلونة)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول)، رافايل فاران (مانشستر يونايتد)، وليام صليبا (أرسنال).

خط الوسط: إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني (ريال مدريد)، يوسف فوفانا (موناكو)، ماتيو غندوزي وجوردان فيريتو (مرسيليا)، أدريان رابيو (يوفنتوس).

خط الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، عثمان ديمبيليه (برشلونة)، أوليفييه جيرو (ميلان)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ).

ويدخل لاعبو المنتخب الفرنسي معسكراً تدريبياً الإثنين المقبل، في مركز تدريب كليرفونتين، قبل يومين من سفرهم إلى قطر، وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2022، منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات تونس والدنمارك وأستراليا.



فرنسا × أستراليا - يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني على استاد الجنوب.

فرنسا × الدنمارك - يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني على استاد 974.

تونس × فرنسا - يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني على استاد المدينة التعليمية.