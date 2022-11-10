قائمة المنتخب المغربي النهائية لمونديال قطر 2022

وتِشُارك المغرب في كأس العالم للمرة الـ6، وذلك بعد أعوام (1970، 1986، 1994، 1998، 2018)، وتأمل تكرار إنجاز مونديال 86 عندما وصلت إلى دور الـ16.وأعلن الركراكي في مؤتمر صحفي، ظُهر اليوم الخميس 10 نوفمبر، قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، وعلى رأسهم حارس مرمى إشبيلية ياسين بونو، ومهاجم اتحاد جدة السعودي، عبد الرزاق حمد الله، الذي عاد للعب مع المغرب بعد غياب دام نحو 4 سنوات.ويخوض المنتخب المغربي منافسات البطولة من المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا، وسيستهل "أسود الأطلس" مشواره في البطولة بملاقاة كرواتيا يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر الجاري.حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التكناوتي.خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان غانم سايس، أشرف داري،جواد الياميق، يحي عطية الله، بدر بانون.خط الوسط: سفيان أمرابط، عبد الحميد الصابيري، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، بلال الكنوس، يحيى جبران.خط الهجوم: حكيم زياش، عبد الرزاق حمد الله، سفيان بوفال، أمين حارث، عبد الصمد الزلزولي، زكريا أبو خلال، إلياس الشاعر، يوسف النصيري، وليد شيديرة.