الإعلان عن قائمة المنتخب الألماني النهائية في المونديال

أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني هانز فليك، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لكأس العالم، الذي سينطلق في العشرين من الشهر الجاري بحضور منتخبات اليابان ، كوستاريكا وإسبانيا في مجموعته .

هذا وسيلعب المنتخب الألماني أولى مبارياته في كأس العالم أمام نظيره الياباني في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.



وتستضيف دولة قطر، نهائيات كأس العالم 2022، خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للمرة الأولى على أرضٍ عربية.