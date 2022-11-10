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ماني ضمن قائمة السنغال في مونديال 2022

رياضة

2022-11-10 | 10:21
ماني ضمن قائمة السنغال في مونديال 2022
المصدر:
موقع كووورة
149 مشاهدة

تواجد ساديو ماني، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الخميس، في قائمة منتخب السنغال التي ستخوض منافسات كأس العالم "قطر 2022".

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" في خبر عاجل أن "ماني اختير في قائمة السنغال، رغم الشكوك المثارة بشأنه بعد إصابته الأخيرة مع الفريق البافاري".

وكانت تقارير صحفية، تكهنت بأن "النجم السنغالي سيغيب عن مونديال 2022 بسبب إصابته في أوتار الركبة".

وأصيب ساديو ماني خلال مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني.

ويأمل ساديو ماني، الفائز بآخر نسختين من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، أن "يشارك في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي".

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى التي تضم أيضا قطر والإكوادور وهولندا.
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