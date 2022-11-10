بعد اعتزاله بأيام.. بيكيه يلمح لترشيح نفسه لرئاسة برشلونة

وأعلن بيكيه، اعتزال كرة القدم هذا الأسبوع، بعد مسيرة حافلة بالبطولات مع برشلونة ومنتخب إسبانيا.وعلى عكس زملائه السابقين تشافي وإنييستا، على الأرجح لن يسير بيكيه في طريق التدريب، ولكنه كشف أن رئاسة النادي شيئا سيدرسه في الايام القادمة.وقال بيكيه لموقع تويتش "متأكد أن هذا الأمر سيروق لي في وقت ما، ولكن ليس في الفترة الحالية".وأضاف "عدم التدريب بشكل يومي سيمنحني الفرصة للتركيز على أشياء أخرى. في المستقبل سنرى، لكني قلت إنني أود مساعدة النادي على زيادة إمكانياته إلى أقصى حد".