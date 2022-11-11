بلاتر: سأستبعد إيران من مونديال قطر لو كنت رئيسا للفيفا

ونقلت صحيفة بليك الشعبية عن بلاتر قوله: "يجب استبعاد إيران من نهائيات كأس العالم".وأضافت الصحيفة أن "بلاتر طالب بإجراءات قاسية ضد إيران، قائلا إنه كان سيستبعد إيران من البطولة العالمية لو كان لا يزال رئيسا للفيفا".وأضافت الصحيفة أن "بلاتر استغرب من عدم اتخاذ رئيس الفيفا الحالي غياني إنفانتينو موقفا واضحا تجاه إيران".وقال بلاتر (86 عاما) في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن قرار منح قطر حق تنظيم نهائيات كأس العالم كان خطأ.وتنطلق نهائيات كأس العالم في 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى 18 ديسمبر كانون الأول المقبل.