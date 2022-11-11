بعد استبعاده من المونديال.. حكيمي يبعث رسالة للمخضرم راموس

وأعلن المدرب لويس إنريكي عن قائمة الـ26 لاعبا الذين سيمثلون "لاروخا" في نهائيات كأس العالم، حيث خلت من اسم مدافع باريس سان جيرمان رغم لعبه بانتظام خلال الموسم الحالي.وقال أشرف حكيمي في تغريدة نشرها عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم".ويرتبط نجم "أسود الأطلس" بعلاقة قوية مع المدافع الإسباني صاحب الـ36 عاما منذ فترة لعبهما في ريال مدريد، وتحديدا في موسم 2016-2017".وشهدت هذه العلاقة توترا ملحوظا عام 2020، وذلك عندما قام راموس برد فعل قوي تجاه حكيمي خلال المباراة التي جمعت ريال مديريد بإنتر ميلان (فريق حكيمي السابق) ضمن دوري أبطال أوروبا 2020-2021".وعلى عكس راموس، سيكون حكيمي حاضرا في نهائيات كأس العالم مع منتخب المغرب الذي وضعته القرعة ضمن المجموعة السادسة بجانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا".ويسعى حكيمي لقيادة منتخب "أسود الأطلس" للتأهل للمرة الثانية في تاريخه للدور الثاني من مسابقة كأس العالم، وبالتالي تكرار إنجاز جيل 1986".