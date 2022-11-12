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قبيل المونديال.. مباريات قوية في ملاعب اوروبا

رياضة

2022-11-12 | 00:43
قبيل المونديال.. مباريات قوية في ملاعب اوروبا
849 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تقام اليوم السبت 12-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات قوية بالدوري الإنجليزي قبل انطلاق كأس العالم 2022، عندما يستضيف فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره ساوثهامتون، ويلتقي وولفرهامبتون مع أرسنال الذي يلعب مع النجم المصري محمد النني، ومان سيتي ضد برينتفورد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي ×برينتفورد- الساعة 3:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بورنموث× إيفرتون– الساعة 6 مساء
ليفربول× ساوثهامتون– الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نوتينجهام فورست× كريستال بالاس – الساعة 6 مساء
توتنهام× ليدز يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
وست هام يونايتد× ليستر سيتي – الساعة 6 مساء
نيوكاسل يونايتد× تشيلسي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
وولفرهامبتون× أرسنال- الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
نابولي× أودينيزي– الساعة 5 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
سامبدوريا× ليتشي - الساعة 8 مساء
بولونيا× ساسولو- الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن × شتوتجارت- الساعة 5:30 مساء
هوفنهايم × فولفسبورج- الساعة 5:30 مساء
أوجسبورج × بوخوم- الساعة 5:30 مساء
هيرتا برلين × كولن- الساعة 5:30 مساء
فيردر بريمن × لايبزيج- الساعة 5:30 مساء
شالكه 04 × باير ميونخ- الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس× كليرمون فوت 63- الساعة 7 مساء
رين× تولوز- الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
فناربخشة × جيرسونسبور- الساعة 4 مساء
إسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 7 مساء


مواعيد مباريات كأس إسبانيا
اوتول × ريال مايوركا- الساعة 8:30 مساء
سانتا اماليا × فياريال- الساعة 11 مساء
ألمازان × أتلتيكو مدريد- الساعة 12 مساء
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