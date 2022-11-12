قبيل المونديال.. مباريات قوية في ملاعب اوروبا

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي ×برينتفورد- الساعة 3:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بورنموث× إيفرتون– الساعة 6 مساء
ليفربول× ساوثهامتون– الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نوتينجهام فورست× كريستال بالاس – الساعة 6 مساء
توتنهام× ليدز يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
وست هام يونايتد× ليستر سيتي – الساعة 6 مساء
نيوكاسل يونايتد× تشيلسي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
وولفرهامبتون× أرسنال- الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
نابولي× أودينيزي– الساعة 5 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
سامبدوريا× ليتشي - الساعة 8 مساء
بولونيا× ساسولو- الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن × شتوتجارت- الساعة 5:30 مساء
هوفنهايم × فولفسبورج- الساعة 5:30 مساء
أوجسبورج × بوخوم- الساعة 5:30 مساء
هيرتا برلين × كولن- الساعة 5:30 مساء
فيردر بريمن × لايبزيج- الساعة 5:30 مساء
شالكه 04 × باير ميونخ- الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس× كليرمون فوت 63- الساعة 7 مساء
رين× تولوز- الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
فناربخشة × جيرسونسبور- الساعة 4 مساء
إسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات كأس إسبانيا
اوتول × ريال مايوركا- الساعة 8:30 مساء
سانتا اماليا × فياريال- الساعة 11 مساء
ألمازان × أتلتيكو مدريد- الساعة 12 مساء