بينها "مثيرة".. 10 تعليقات اسطورية حول كأس العالم

بعض المنتخبات لم تكن تأخذ البطولة على محمل الجد، وكان عدد المشاركين في النسخ الأولى منها محدودا للغاية، لدرجة أن المنتخب الهندي نفسه انسحب في واحدة منها بحجة "عدم أهميتها".في المقابل، أدركت بعض المنتخبات مبكرا، قيمة وأهمية كأس العالم، وخاصة عمالقة أمريكا الجنوبية؛ البرازيل والأرجنتين وأوروجواي.وفي هذا الصدد، نستعرض اقتباسات من أساطير كرة القدم عن كأس العالم، الحلم الذي عاند الكثير منهم وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.البرازيلي بيليه"إن كأس العالم هي الوسيلة الأبرز والأهم لقياس مدى جودة اللاعبين وانتقاء الأساطير منهم. هي مقياس اللاعب العظيم"الأرجنتيني دييجو مارادونا"أي لاعب يحلم دائما بتسجيل أفضل هدف في التاريخ، فما بالك إذا جاء هذا الهدف في كأس العالم؟ إنه أمر لا يصدق"البرتغالي كريستيانو رونالدو"أنا متأكد من أن الجنس لن يكون مجزيا مثل الفوز بكأس العالم، المؤسف أن المونديال يقام فقط كل 4 سنوات"الأرجنتيني ليونيل ميسي"لاعب كرة القدم لا يمتلك العديد من الفرص للمشاركة في حدث ضخم مثل كأس العالم، لذا عليه استغلال كل فرصة منها بقدر الإمكان"الإنجليزي ريو فرديناند"لا أحد يريد أن يكتب في سجله الفشل في التأهل إلى كأس العالم. لا أستطيع مجرد التخيل. إنه عار كبير"الأيرلندي روبي كين"كطفل نشأ في شوارع دبلن، كنت أتظاهر بأنني ألعب في كأس العالم مع أصدقائي هناك، ولكنني لاحقا فعلت ذلك على أرض الواقع"الفرنسي ميشيل بلاتيني"تمنيت إقامة كأس العالم سنويا بين عامي 1982 و1986، وقتها كان المنتخب الفرنسي سيتوج مرتين على الأقل"الدنماركي جون هيلم"في الدنمارك، نعتبر أن لحظة التأهل إلى كأس العالم هي الحدث الأهم في تاريخ البلاد على الإطلاق"الاسكتلندي آلان هانسن"يمكن للاعب كرة القدم أن يفعل أي شيء، ولكن لكي تكون نجما عليك أن تبلغ نهائي كأس العالم وتفوز باللقب"الإنجليزي جاري لينكر"أشعر بحزن كبير بسبب تنظيم نسخة واحدة فقط من كأس العالم كل 4 سنوات"