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أبرز مفاجآت قوائم المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022

رياضة

2022-11-12 | 03:43
أبرز مفاجآت قوائم المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022
558 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
أعلن أغلب المدربين قوائم منتخبات بلادهم المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق رسميا يوم الأحد 20 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي بلقاء الافتتاح بين منتخب قطر المستضيف ومنتخب الإكوادور.

وحملت قوائم المنتخبات المشاركة عدة مفاجآت سواء بضم لاعبين لم يكن من المتوقع حضورهم أو إبعاد نجوم بالإضافة للإصابات التي حكمت على عدة لاعبين بالغياب.

وفي ما يلي أبرز مفاجآت قوائم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم.

منتخب ألمانيا:

فضل هانز فليك مدرب ألمانيا عدم ضم المدافع المخضرم ماتس هوملز لاعب بروسيا دورتموند رغم تألقه هذا الموسم، كما لم يضم النجم ماركو رويس رغم تعافيه من إصابة، وأنه سيكون جاهزا مع بداية مشوار المنتخب الألماني في النهائيات.

بالمقابل ضم فليك مهاجم بروسيا دورتموند الشاب يوسف موكوكو وزميله كريم أديمي اللذين استفادا من إصابة تيمو فيرنر، كما حملت اللائحة عودة المخضرم ماريو غوتزه لاعب فرانكفورت وصاحب هدف الفوز باللقب في مرمى الأرجنتين في 2014.

منتخب إسبانيا

لم يوجه لويس إنريكي الدعوة للمخضرم المدافع سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان ولا حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا رغم تألقهما هذا الموسم، وفي المقابل وجه الدعوة لمهاجم برشلونة أنسو فاتي والظهير الأيسر جوردي ألبا والمهاجم فيران توريس رغم كونهم في برشلونة.

منتخب البرازيل

شكل تواجد المخضرم الظهير داني ألفيس البالغ 39 عاما في لائحة المنتخب البرازيلي التي أعلنها تيتي مفاجأة لأنه كان دون فريق لفترة وأيضا لاعب فلامينغو المخضرم إيفرتون ريبيرو البالغ 33 عاما، فيما أبعد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

منتخب إنجلترا

ضربت الإصابات منتخب إنجلترا وهو ما دفع غاريث ساوثغيت للبحث عن حلول ووجه الدعوة لكونور كودي مدافع إيفرتون والمدافع هاري ماغواير رغم أنه يشارك بديلا في مانشستر يونايتد.

كما استدعى لاعبي مانشستر سيتي المدافع كايل والكر ولاعب الوسط كالفين فيليكس العائدين من الإصابة ومهاجم نيوكاسل يونايتد كالوم ويلسون.

كما أبعد غاريث ساوثغيت مدافع ميلان فيكايو توموري وجادون سانشو مهاجم مانشستر يونايتد وتامي أبراهام مهاجم روما.

منتخب المغرب

شكلت دعوة عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد السعودي من المدرب وليد الركراكي بعد غياب 3 سنوات ومشاكل كبيرة مع الاتحاد المغربي لكرة القدم إثر هروبه من معسكر المنتخب قبل نهائيات أمم أفريقيا 2019 أبرز مفاجأة في لائحة المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم في قطر.

كما وجه الركراكي الدعوة للاعب الوسط الشاب بلال خنوس لاعب جينك البلجيكي، فيما أبعد كلا من أيوب الكعبي مهاجم هاتاي سبور التركي ومنير الحدادي مهاجم خيتافي وأنس الزنيتي حارس الرجاء البيضاوي وسفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي وهي عناصر كانت حاضرة بشكل دائم في لوائح المنتخب المغربي.

منتخب فرنسا

أبعدت الإصابات عدة نجوم عن منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم أبرزهم نغولو كونتي وبول بوغبا والحارس مايك ماينان وهو ما فتح الباب لدعوة عدة لاعبين بشكل مفاجئ.

وعرفت القائمة عودة الحارس المخضرم ستيف مانداندا لاعب رين ودعوة جوردان فريتو لاعب وسط أولمبيك مارسيليا وإدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد والمهاجم المخضرم أوليفييه جيرو.

في المقابل غاب فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد ولوكاس دين مدافع أستون فيلا ووسام بن يدر مهاجم موناكو.
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