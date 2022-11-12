العراق يتعادل مع الاكوادور في مباراة ودية

وجرت المباراة على ملعب (ميتروبوليتان) الخاص بنادي أتلتيكو مدريد.وتعد هذه المباراة الأولى من نوعها بين المنتخبين، إذا لم يسبق أن تواجه العراق والإكوادور في مناسبة سواء رسمية أو ودية.ولعب منتخب العراق في شهر نوفمبر الجاري أمام المكسيك وخسر بنتيجة 0/4 ثم يختتم ودياته بمواجهة كوستاريكا يوم 17 من الشهر ذاته.