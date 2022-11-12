شنيشل يعلق على تعادل العراق والإكوادور

وقال شنيشل خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن "لاعبي المنتخبِ الوطنيّ كانوا أجهزَ نفسياً في هذه المباراة، وإن أداءَ المُنتخبِ العراقيّ كان مُتوازناً ضد الاكوادور مقارنةً بالمُواجهةِ الأولى أمام المكسيك".وأضافَ: "مباراةُ الاكوادور منحت درساً بأن الاعتيادَ على مواجهةِ منتخباتٍ ذات مستوياتٍ عاليةٍ يصبُ في مصلحةِ الكرةِ العراقيّة، كما أعطت إشارةً إلى إن اللاعبَ العراقيّ بإمكانه اللعب في مبارياتٍ عاليةِ الجودة، وإن لقاء الاكوادور قدّمَ لاعبين جدّد بقميصِ المُنتخبِ الوطنيّ".وعن التغييرِ الذي أجراه في أسلوبِ لعب الفريقِ مقارنةً بمواجهةِ المكسيك، قالَ: "عمدنا إلى تغييرِ النهجِ الخططيّ للفريقِ هذه المرة من خلال توظيفِ الواجباتِ لكل لاعبٍ في مختلفِ الخطوط سواء الثلث الدفاعيِ أو الوسطي، كما بدأنا المباراةَ بمهاجمين عكس اللقاءِ الأول".وألمحَ إلى، أن "البدايةَ الجيدة لمنتخبنا في مباراةِ اليوم ضد الاكوادور، وعدم تلقينا هدفاً مبكراً كما حدثَ في مواجهةِ المكسيك، أعطى ثقةً للاعبينا للثباتِ في المباراةِ، وهذا أمرٌ إيجابيّ يزيد من ثقافةِ اللاعب العراقيّ في المُواجهاتِ القوية".واختتمَ شنيشل، بالقول: "منحت الفرصةَ لأكبر قدرٍ مُمكن من اللاعبين، كما إن المباراتين قد ولدتا انطباعاً لدى الطاقمِ الإسباني الجديد عن اختياراته المقبلة، وإنه أنهَى مهمته التي عدّها مؤقتةً طيلة الفترةِ الماضية".