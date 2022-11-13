"قمصان ممزقة".. غضب كبير بعد ودية المنتخب الوطني والإكوادور (صور)



السومرية نيوز – رياضة



شهدت مباراة المنتخب الوطني العراقي الودية ضد الإكوادور، مساء أمس السبت، على ملعب أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية، حالة اثارت الكثير من الانتقاد بين الأوساط الرياضية العراقية تخص قمصان لاعبي المنتخب العراقي.







وظهرت القمصان ممزقة عند منطقة الصدر والأكمام، إذ أعرب العديد من المتابعين عن استغرابهم من رداءة القمصان. وظهرت الحالة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث تمزق قميص أكثر من لاعب خلال مجريات المباراة التي أقيمت في ملعب أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية، ضمن تحضيرات أسود الرافدين لخليجي 25 واستعدادات الإكوادور لمونديال قطر 2022وظهرت القمصان ممزقة عند منطقة الصدر والأكمام، إذ أعرب العديد من المتابعين عن استغرابهم من رداءة القمصان.

وقال حساب "حمزة ضياء"على تويتر، "امر محرج تعرض له لاعبوا المنتخب العراقي في مباراة تقع عليها انظار الجماهير المُنتظرة للمونديال".

قميص اخر يتمزق من قمصان لاعبي المنتخب الوطني !!!



امر محرج تعرض له لاعبوا المنتخب العراقي في مباراة تقع عليها انظار الجماهير المُنتظرة للمونديال pic.twitter.com/HYDQ9ERsNW — حمزة ضياء - Hamza Dhia (@hamza_dhia) November 12, 2022

وتعليقا حول الموضوع، قال حساب سلطان العزاوي، "لا صايرة ولا دايرة قبل".

لا صايرة ولا دايرة قبل pic.twitter.com/13HDFKSQVH — سلطان العَزّاوي (@sultanalazawy) November 12, 2022

برأيك من أين أشترى أتحاد كرة القدم العراقي قمصان المنتخب الوطني لمباراة اليوم ضد الاكوادور ؟ pic.twitter.com/rk92LKjfoJ — رافعے العبيديـے ⚽ 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐚 𝐀𝐥𝐨𝐛𝐞𝐞𝐝𝐢 (@Rafaa_Alobeeidi) November 12, 2022

وفي سبتمبر الماضي أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الاتفاق مع أحد الشركات، لتجهيز المنتخبات الوطنية بالملابس الرياضيّة، والأدوات التي تحتاجها.



وتخوض الإكوادور المباراة الافتتاحية للعرس العالمي أمام المنتخب المضيف في الـ20 من نوفمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم السنغال وهولندا.



وهذه ثاني مباراة ودية يخوضها المنتخب العراقي خلال أربعة أيام بعد الأولى أمام المكسيك الأربعاء الماضي في مدينة جيرونا انتهت برباعية نظيفة لحساب الأخير.



وفرض المنتخب الإكوادوري سيطرته على شوطي المباراة وحاول التسجيل على الرغم من محاولة لاعبيه تجنب الاحتكاكات المباشرة خوفًا من الإصابات، في حين اعتمد المنتخب العراقي على التكتل الدفاعي.



وحصل منتخب الإكوادور على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أهدرها غوانسالو بلاتا بعدما تصدى لها ببراعة الحارس جلال حسن.