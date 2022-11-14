راموس يعلق على استبعاده من المونديال

وقال راموس، عبر حسابه على "إنستجرام": "كان الموسم الماضي صعبا، بسبب الإصابات والانسجام مع ناد جديد ومدينة جديدة".وأضاف: "لقد كرست نفسي جسديا وروحيا للتعافي، والعودة للحالة التي لطالما اعتدت عليها، مستعينا بالأهداف والطموحات التي يضعها المرء دائما لنفسه".وتابع راموس: "لحسن الحظ، أستطيع قول إنني في هذا الموسم أشعر كأنني عدت مرة أخرى للاستمتاع بكرة القدم، واللعب مع ناد عظيم في مدينة عظيمة مثل باريس".وأشار الى ان "كأس العالم كانت بالطبع أحد الأحلام الكبيرة التي أردت تحقيقها.. كان من الممكن أن تكون هذه المشاركة الخامسة لي، لكن لسوء الحظ سأضطر لمشاهدتها من المنزل".وأكمل نجم النادي الباريسي: "إنه أمر صعب، لكن الشمس ستظل تشرق في الصباح.. لن أغير أي شيء لدي، سواء عقليتي أو شغفي والتزامي وجهدي، بالإضافة إلى التفاني والتفكير في كرة القدم طوال الـ24 ساعة".واختتم راموس: "هذا ما أشعر به، وأردت مشاركته معكم جميعا.. شكرا لكم على الدعم.. هناك الكثير من التحديات والأهداف في المستقبل.. أراكم قريبا وأتمنى لكم الأفضل.. تحيا إسبانيا!".