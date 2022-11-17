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في سوريا.. تحذير من عملية تركية تؤدي لـ"حرب طويلة"
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08:20 | 2022-11-18
اعتقال "علي غلام" في مطار بغداد الدولي
08:20 | 2022-11-18
بيان رسمي من الداخلية بشأن اعتقال "علي غلام"
أمن
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08:55 | 2022-11-18
بيان رسمي من الداخلية بشأن اعتقال "علي غلام"
08:55 | 2022-11-18
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دوليات
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11:18 | 2022-11-18
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري
11:18 | 2022-11-18
بينها يخص الرواتب.. التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان اليوم
سياسة
15.49%
09:00 | 2022-11-19
بينها يخص الرواتب.. التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان اليوم
09:00 | 2022-11-19
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
محليات
11.31%
08:17 | 2022-11-18
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
08:17 | 2022-11-18
الصدر يتحدث عن "الحب" في تغريدة مطولة
محليات
11.01%
12:07 | 2022-11-19
الصدر يتحدث عن "الحب" في تغريدة مطولة
12:07 | 2022-11-19
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بعد وعوده بالتغيير، هل سيمضي السوداني نحو حكومة خدمات؟
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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بالفيديو: افتتاح مشروع توسعة مصفى الشنافية في الديوانية
12:57 | 2022-11-19
حريق صهريج يتسبب بـ"كارثة" على طريق بابل – بصرة
10:07 | 2022-11-19
السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية
03:51 | 2022-11-19
الحكومة تستجيب سريعا لمناشدة أهالي الفضيلية
04:49 | 2022-11-18
جولة حوارية مرتقبة للكرد..هل يُحسم ملف الحقيبتين الوزاريتين؟
04:10 | 2022-11-18
في البصرة.. الإهمال يضرب مستشفى بعد ترميمه (فيديو)
12:54 | 2022-11-17
بالفيديو: 19 مليون دولار لمنظومة اطفاء في مطار بغداد "لا تعمل"
10:16 | 2022-11-17
الموارد تعتمد على خزن المياه وزيادة مساحات الاهوار في النجف
06:30 | 2022-11-17
بالفيديو: ماذا تعرف عن ملاعب كأس العالم في قطر؟
06:25 | 2022-11-17
كربلاء: مشروع الحزام الأخضر يعود مجددا الى الواجهة
06:00 | 2022-11-17
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