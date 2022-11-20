أمير قطر خلال افتتاح المونديال: مهرجان للتواصل الحضاري.. أهلاً بالعالم

وقال أمير قطر، خلال كلمة في افتتاح المونديال، "عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء".وأضاف، "سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري"، مردفاً: "ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم".وأتم أمير قطر، بالقول "لتكن أياما ملهمة بالخير والأمل وأهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع".وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.وستجري المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف ومنتخب الإكوادور على إستاد البيت في مدينة الخور. فيما عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق من أمس الجمعة، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة.وتشارك قطر في كأس العالم 2022 بحكم استضافتها النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، فيما تخوض الاكوادور النهائيات للمرة الرابعة.وهذه هي النسخة الأولى من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.