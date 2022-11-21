مونديال2022.. مدرب الديوك يشيد بلاعبه "المكروه" قبل مباراة أستراليا

وسئل ديشامب عن أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث وصفه أحد الصحفيين بأنه لاعب مكروه في فرنسا.ورد مدرب الديوك ضاحكا: "لقد أصبح جيرو محبوبا خلال الفترة الأخيرة، ويقدم أداء جيدا مع فريقه، ولا يتعرض للانتقادات".وأضاف ديدييه: "جيرو ركيزة أساسية في منتخب فرنسا منذ سنوات، ويؤدي أدوارا مهمة حتى إذا لم يسجل الأهداف".ويبقى أوليفييه جيرو على موعد مع إنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022، حيث يفصله هدفان فقط عن معادلة تييري هنري الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.وسجل جيرو 49 هدفا في في 114 مباراة بقميص الديوك مقابل 51 هدفا في 123 مباراة لهنري.