رسمياً.. البحرين تواجه عمان في نصف نهائي خليجي 25

وافتتح المنتخب البحريني التسجيل عن طريق اللاعب مهدي فيصل حميدان في الدقيقة الـ 26 من عمر الشوط الاول، وبعدها احرز المنتخب الكويتي هدف التعديل عن طريق اللاعب شبيب الخالدي في الدقيق الـ45 من عمر اللقاء.وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البحريني مجموعته برصيد 7 نقاط بواقع فوزين وتعادل ليضمن التأهل الى نصف نهائي البطولة الخليجية، فيما غادر المنتخب الكويتي البطولة برصيد 4 نقاط.وسيواجه المنتخب البحريني في الدور نصف النهائي نظيره العماني الذي تأهل بعد فوزه على السعوديه بهدفين مقابل هدف .