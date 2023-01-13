قطر تتعادل مع الإمارات وتلاقي العراق في نصف نهائي الخليج

ضرب المنتخب القطري موعداً مع المنتخب العراقي في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، وذلك عقب تعادله مع نظيره الإماراتي بهدف لهدف في ختام مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، اليوم الجمعة.





وجاء هدف التعديل القطري عبر اللاعب تميم منصور قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.



وبهذا التعادل ضمن العنابي تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج ليلاقي المنتخب العراقي، فيما غادر المنتخب الإماراتي البطولة الخليجية برصيد نقطة يتيمة. وأضاع المنتخب الإماراتي ركلة جزاء سددها اللاعب كايو كانيدو في الدقيقة 67، فيما أحرز فابيو دي ليما الهدف الأول للأبيض الإماراتي عند الدقيقة 77.وجاء هدف التعديل القطري عبر اللاعب تميم منصور قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.وبهذا التعادل ضمن العنابي تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج ليلاقي المنتخب العراقي، فيما غادر المنتخب الإماراتي البطولة الخليجية برصيد نقطة يتيمة.