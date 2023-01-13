تعرف على مواعيد مباريات دور نصف النهائي لخليجي 25

حيث سيواجه المنتخب العراقي نظيره القطري يوم الاثنين القادم في الساعة 4:15 مساءً على ملعب البصرة الدولي.وسيلاقي المنتخب البحريني نظيره العماني ايضا الاثنين القادم في الساعة الـ 8:15 مساءً على ملعب الميناء الاولمبي .وتأهل المنتخب العراقي يوم امس،بعد فوزه على المنتخب اليمني بخماسية نظيفة، ليلتحق به العماني بعد تغلبه على السعودية بهدفين مقابل هدف، ليصلا الى الدور نصف النهائي.وبعد الانتظار، التحق المنتخب البحريني، مساء اليوم، بأشقائه في مباراة خيم التعادل الايجابي عليها مع الكويت بهدف لكلا منهما، ليعاود القطري تأهلهه بعدما عادل النتيجة امام الامارات بهدف مقابل هدف.