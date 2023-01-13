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اول تعليق لمدرب الامارات بعد توديع خليجي 25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أكد مدربُ منتخب الإمارات لكرة القدم، "رودولفو أروابارينا"، اليوم الجمعة، إن المباراة كانت ممتعةً للجماهير، وشاهدنا طريقةَ لعب مختلفة للفريقين، وكل منا كان يطمح للفوز.
وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مباراةِ منتخب الإمارات ونظيره القطري: "أحياناً كانت المباراة تميل لمصلحةٍ منتخب على حساب الآخر، واعترف بارتكابِ فريقي لبعض الأخطاء".
وتابع: التعادل نتيجة عادلة"، مبيناً إن "الاتحاد الإماراتي على درايةٍ كاملةٍ بما نعمله من تطوير المنتخب وإبراز المواهب الموجودة فيه مستقبلاً".
وأردفَ أروابارينا: "هذه ليست اللحظة المناسبة للتوجه إلى الشارع الكروي الإماراتي أو متابعة ردة الفعل، وفي الحقيقة قمنا بإعداد المنتخب من أجل هذه البطولة بهدف رؤيتنا لهم وتقييمنا فيما بعد".
وزادَ: "لا اتفق مع مَن يذهب بالرأي الخاص على إننا لم نلعب بشكل هجومي، لأننا لعبنا أولاً للتأهل الذي كان متعلقاً بنتيجة مباراة أخرى، وإن التأهل لم يكن بأيدينا".
وأوضحَ أروابارينا : "كان الطموح لدينا من أجل التسجيل لكننا لم نكن بالشكل المطلوب، وأحياناً لم نؤدِ في بعض الأوقات، وأهدرنا فرصاً عديدة".