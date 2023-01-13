اول تعليق لمدرب الامارات بعد توديع خليجي 25

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مباراةِ منتخب الإمارات ونظيره القطري: "أحياناً كانت المباراة تميل لمصلحةٍ منتخب على حساب الآخر، واعترف بارتكابِ فريقي لبعض الأخطاء".وتابع: التعادل نتيجة عادلة"، مبيناً إن "الاتحاد الإماراتي على درايةٍ كاملةٍ بما نعمله من تطوير المنتخب وإبراز المواهب الموجودة فيه مستقبلاً".وأردفَ أروابارينا: "هذه ليست اللحظة المناسبة للتوجه إلى الشارع الكروي الإماراتي أو متابعة ردة الفعل، وفي الحقيقة قمنا بإعداد المنتخب من أجل هذه البطولة بهدف رؤيتنا لهم وتقييمنا فيما بعد".وزادَ: "لا اتفق مع مَن يذهب بالرأي الخاص على إننا لم نلعب بشكل هجومي، لأننا لعبنا أولاً للتأهل الذي كان متعلقاً بنتيجة مباراة أخرى، وإن التأهل لم يكن بأيدينا".وأوضحَ أروابارينا : "كان الطموح لدينا من أجل التسجيل لكننا لم نكن بالشكل المطلوب، وأحياناً لم نؤدِ في بعض الأوقات، وأهدرنا فرصاً عديدة".