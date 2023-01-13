برشلونة يرفع دعوة قضائية ضد رابطة الدوري الإسباني

ويأتي هذا بعد أن قررت "الليجا" منع برشلونة من زيادة فاتورة رواتبه بواقع 15% اعتيادية بشكل سنوي، الأمر الذي يراه برشلونة أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص مع باقي الأندية.الليجا سمحت للأندية التي وقعت على اتفاقية سي في سي بتوسيع كتلة الرواتب، بينما رفضت الأمر لبرشلونة الذي باع حقوقه لجولدن ساكس.وهناك مصادر من النادي تقول أن هذه الحركة هي جزء من المفاوضات مع الليجا ليسمحوا لهم بتسجيل جافي وبالدي وتحسين رواتب أراوخو.