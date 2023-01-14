اليوم.. المان يونايتد لإثبات "صحوته" بمواجهة السيتي وفريق رونالدو يلاعب الشباب

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةمانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumبرايتون X ليفربول – الساعة 6 مساء على قناة على قناة beIN Sports 1 HD Premiumإيفرتون X ساوثهامتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumنوتينجهام فورست X ليستر سيتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumوولفرهامبتون X وست هام يونايتد – الساعة 6 مساءبرينتفورد X بورنموث – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةبلد الوليد X رايو فاليكانو – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1جيرونا X إشبيلية – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1أوساسونا X ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1ريال سوسييداد X أتلتيك بيلباو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةكريمونيزي X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة1AD SPORTS Premiumليتشي X ميلان – الساعة 8 مساء على قناة1AD SPORTS Premiumانتر ميلان X هيلاس فيرونا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الفرنسيلانس X أوكسير – الساعة 7 مساءمارسيليا X لوريان – الساعة 9 مساءليون X ستراسبورج – الساعة 11 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيأنطاليا سبور X جيرسونسبور – الساعة 1:30 ظهراأضنة ديمرسبور X أنقرة جوجو – الساعة 4 عصراقونيا سبور X بشكتاش – الساعة 4 عصراطرابزون سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساءمواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلةالباطن X الاتحاد – الساعة 3:30 عصرا على قناة sscالرائد X الفيحاء – الساعة 6 مساء على قناة sscالشباب X النصر – الساعة 8:30 مساء على قناة ssc