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برشلونة يضحي بديباي لتعويضه بنجم أتلتيكو مدريد

رياضة

2023-01-14 | 03:35
برشلونة يضحي بديباي لتعويضه بنجم أتلتيكو مدريد
769 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وبقوة، للتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأمل الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في ضم مهاجم لتعويض رحيل البرتغالي جواو فيليكس إلى تشيلسي الإنجليزي، معارا لنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أنه رغم اقتراب ديباي من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد بناء على طلب سيميوني، فإن اللاعب الذي سينضم في الجهة المقابلة من أتلتيكو للبارسا يسبب أزمة.

برشلونة من جانبه، يريد تحقيق أي استفادة مالية من بيع ديباي بدلا من رحيله بلا مقابل في صيف العام الحالي بنهاية عقده.

اللاعب نفسه يبحث عن فرصة للمشاركة الأساسية، لكن البارسا لن يسهل لخصم مباشر مثل أتلتيكو التعاقد مع مهاجم بقيمة ديباي.

وتتضمن صفقة برشلونة وأتلتيكو انتقال لاعب من فريق العاصمة إلى العملاق الكتالوني، وفي الوقت الذي عرض فيه "روخيبلانكوس" لاعبه توماس ليمار، يفاضل البارسا بينه وبين البلجيكي يانيك كاراسكو.

وتكمن المشكلة في القيمة السوقية المرتفعة لكاراسكو، الذي ينتهي عقده في 2024 على عكس الفرنسي ليمار الممتد ارتباطه مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويمتلك البلجيكي كاراسكو العديد من المميزات التي تغري البارسا بطلب ضمه، منها قدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء كجناح مهاجم أو كظهير.

ويعتمد خوان لابورتا رئيس برشلونة في محاولته لضم كاراسكو، على علاقته الجيدة بوكيل أعمال اللاعب بيني زاهافي.

قيمة كاراسكو السوقية تبلغ 30 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص بأسعار اللاعبين، علما بأن برشلونة غير قادر ماليا على الالتزام بهذا المبلغ في الوقت الراهن.

بالإضافة إلى أن برشلونة لا يريد تحمل رواتب كبيرة في الوقت الحالي، الذي يحاول فيه تخفيض أجور لاعبيه بالأساس.

بالنسبة لليمار، فإن برشلونة لم يستبعده من الصفقة بشكل نهائي، خاصة مع الوضع في الاعتبار إمكانية رحيل الإيفواري فرانك كيسي مستقبلا.

يذكر أن ديباي انتقل إلى برشلونة قادما من أولمبيك ليون الفرنسي في صيف 2021، حيث شارك مع الفريق في 42 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 2.
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