السومرية نيوز – محليات



في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، الجارية في محافظة البصرة، ظهرت لقطات طريفة و"مضحكة" من مدرجات ملعبي جذع النخلة والبصرة في دور المجموعات الذي انتهى يوم أمس بتأهل كل من العراق وعمان والبحرين وقطر.



*أبرز اللقطات الطريفة والمضحكة في كأس الخليج



*ها يمة شلونج

وخلال مباراة الافتتاح من بطولة كأس الخليج العربي بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني، حمل مشجع عراقي لافتة كتب عليها: "ها يمه شلونج"، ما أثار ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.



*ياريت الزواج مثل كأس الخليج

وخلال مباراة المنتخب الوطني العراقي امام المنتخب اليمني، ظهر الفنان العراقي علي فرحان من المدرجات حاملاً معه لافتة كتب عليها: "ياريت الزواج مثل كأس الخليج كل سنتين عروسة". وخلال مباراة المنتخب الوطني العراقي امام المنتخب اليمني، ظهر الفنان العراقي علي فرحان من المدرجات حاملاً معه لافتة كتب عليها: "ياريت الزواج مثل كأس الخليج كل سنتين عروسة".



*ولكم صوروني

ظهر مجموعة من الشباب من مدرجات الملاعب كأس الخليج حاملين معهم لافتة كتب عليها: "ولكم صوروني" وذلك رداً على الصور المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي للنساء العراقيات داخل مدرجات ملاعب البصرة. ظهر مجموعة من الشباب من مدرجات الملاعب كأس الخليج حاملين معهم لافتة كتب عليها: "ولكم صوروني" وذلك رداً على الصور المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي للنساء العراقيات داخل مدرجات ملاعب البصرة.



*ست انه بالبصرة اجليلي الاملاء

والصور الأكثر انتشاراً، ظهر طفل عراقي من اعلى مدرجات الملعب حاملا لافتة مخاطبا بها مدرسته قائلا: "ست انة بالبصرة اجليلي الاملاء"، ما اثار ردود أفعال كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. والصور الأكثر انتشاراً، ظهر طفل عراقي من اعلى مدرجات الملعب حاملا لافتة مخاطبا بها مدرسته قائلا: "ست انة بالبصرة اجليلي الاملاء"، ما اثار ردود أفعال كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

*يمة فلوسج بالبصرة

وفي لقطات طريفة أخرى ظهر شباب عراقيين من المدرجات ومعهم لافتات كبيرة كتب عليها: "يمة فلوسج بالبصرة"، "ها يمة لكيتي فلوسج"، على غرار المشجع العراقي الذي ذهب الى مونديال قطر بعد "سرقة" أموال والدته.