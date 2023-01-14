"خليجي 25".. نقل مباراة البحرين وعمان الى ملعب الميناء

وتقام مباراتا نصف نهائي خليجي 25 الاثنين، إذ تجمع الأولى العراق متصدر المجموعة الاولى وقطر وصيفة المجموعة الثانية، فيما يلتقي في المباراة الثانية التي تقرر نقلها الى ملعب الميناء منتخب البحرين متصدر المجموعة الثانية ونظيره العماني ثاني المجموعة الاولى.وقال المسؤول الإداري في ملعب البصرة الدولي لطفي عبود: "تم نقل المباراة الثانية في نصف نهائي خليجي 25 إلى ملعب الميناء، حفاظًا على حيوية ملعب البصرة الدولي الذي يفترض ألّا تتجاوز مباريات كرة القدم مدة 8 ساعات على أرضيته في الأسبوع الواحد"، بحسب وكالة فرانس برس.وتأثرت أرضية استاد البصرة الدولي كثيرًا خلال مباراة العراق والسعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى، والتي انتهت بفوز العراق بهدفين نظيفين، بسبب غزارة الأمطار التي سقطت على مدينة البصرة لمدة 24 ساعة متواصلة.