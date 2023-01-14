بسبب المغرب.. "نيران الفيفا" تحاصر المنتخب الكرواتي

والتقت كرواتيا مرتين مع المغرب في مونديال 2022، الأولى في انطلاقة المجموعة السادسة وانتهت بالتعادل السلبي، ثم لعبا مجددا على الميدالية البرونزية وانتصر الفريق الأوروبي 2-1.



وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إن لجنة الانضباط فتحت تحقيقا ضد الاتحاد الكرواتي بسبب "الانتهاكات المحتملة للمادتين 13 و16، الأولى خاصة بالتمييز والثانية متعلقة بالأمن والنظام في المباريات، خلال مباراة المغرب لتحديد صاحب الميدالية البرونزية".

لكن الفيفا لم يكشف عن تفاصيل تلك الانتهاكات وكيف تجاوزت خلال المباراة، فيما يخص التمييز أو الأمن والنظام.ونجح نجوم المغرب في تقديم كأس عالم تاريخية بالتأهل لنصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية، بعد مسيرة أسطورية شهدت الفوز على بلجيكا 2-0 ثم تخطي إسبانيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي بعد تعادل سلبي، والفوز على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو 1-0 في دور الثمانية.ولم تكن إحالة الاتحاد الكرواتي إلى التحقيق بسبب التمييز، إلا امتداد لمسلسل العنصرية الذي يمارسه جمهوره، على مدار سنوات.وخلال عام 2012، اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراءات انضباطية ضد كرواتيا بسب رفع لافتات وشعارات عنصرية خلال مباراة إسبانيا في ختام دور المجموعات لكأس أمم أوروبا.وخلال نفس البطولة وجه الجمهور الكرواتي هتافات عنصرية ضد ماريو بالوتيلي مهاجم إيطاليا خلال لقاء المنتخبين في الجولة الثانية بدور المجموعات.وفي 2015، فرض اليويفا غرامة 50 ألف يورو على كرواتيا مع خوض مباراة إيطاليا في تصفيات يورو 2016 بدون جمهور، بسبب السلوك العنصري خلال مباراة النرويج آنذاك.وفي 2016، عاقب الفيفا كرواتيا بخوض مباراتين من تصفيات كأس العالم 2018 ضد تركيا وآيسلندا بدون جمهور مع غرامة 50 ألف دولار بسبب إطلاق هتافات عنصرية في مباراتين وديتين ضد إسرائيل والمجر.