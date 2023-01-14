تشافي "ينفجر" قبل كلاسيكو السوبر الإسباني: "أنا خادم برشلونة"

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه الأزلي ريال مدريد، مساء يوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2022-2023.وشهدت الفترة الأخيرة تعرض تشافي لانتقادات حادة بسبب تذبذب مستوى الفريق، وتم اتهامه بجاملة بعض اللاعبين مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا والمعتزل جيرارد بيكيه، فضلا عن العمل من أجل المصالح الشخصية.وعن هذا الأمر، قال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الريال المرتقبة: "أنا خادم لبرشلونة وأعمل من أجل النادي وليس لديّ أي مصلحة".وأضاف: "هدفي الارتقاء بالمنظومة بأفضل شكل ممكن، ولا أعمل من أجل مصالح شخصية مطلقا، سعيد للغاية بجميع اللاعبين وليس لديّ فكرة عن سوق الانتقالات".وتطرق نجم برشلونة السابق للحديث عن مواجهة "الملكي" قائلا: "نسعى للتتويج بجميع البطولات، وهدفنا هو تحقيق لقب كأس السوبر، نحن نمتلك مجموعة مميزة من الشباب التي تحتاج إلى التتويج ببطولة في الوقت الحالي".وتابع: "هذه مباراة مختلفة عن الكلاسيكو السابق، والريال حاليا فريق قوي في جميع الخطوط، لذلك يجب أن نهاجم بشكل جيد وندافع بطريقة مميزة، حتى تتاح لنا فرص أخذ الزمام في المباراة".ورفض تشافي خلق الأعذار بسبب يوم الراحة الإضافي الذي حصل عليه ريال مدريد، حيث قال مدرب البارسا: "ريال مدريد حصل على الراحة 24 ساعة إضافية بسبب خوض مباراة فالنسيا قبل يوم واحد من مباراتنا ضد ريال بيتيس، ولكن هذا ليس عذرا، وهدفنا هو تحقيق الانتصار".وشهد الكلاسيكو الأخير الذي جمع ريال مدريد وبرشلونة، تحقيق "الميرينجي" فوزا كبيرا بنتيجة 3-1، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.