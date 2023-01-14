العراق بالأبيض وقطر بالزي "التقليدي" في نصف نهائي خليجي 25

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "أقيم، اليوم المؤتمرُ التنسيقي الخاص بالمنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لمنافساتِ خليجي زين 25 (العراق ، عمان ، قطر والبحرين)، إذ مثّل الجانب العراقي المدير الإداري للمنتخبِ الوطني مهدي كريم ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الإعلامي محمد عماد".وتقرر، وفق البيان، أن "يرتدي المنتخب الوطنيّ الطقم الأبيض الكامل في مواجهةِ منتخب قطر الذي سيرتدي الزي التقليدي العنابي الكامل، بينما يرتدي حراس المرمى الأصفر (العراق) والسماوي (قطر)".وستقام المباراة يوم الاثنين المقبل في الساعةِ الرابعة والربع (16:15) في ملعب البصرة الدوليّ (جذع النخلة).ويسمح باستبدال لاعب سادس في حال وصول المباراة إلى الأشواط الإضافيّة.يذكر أن مواجهة البحرين (الأحمر) وعمان (الأبيض) ستقام في ملعبِ الميناء الأولمبي في الساعة الثامنة والربع مساءً (20:15).