ديربي مانشستر يبتسم للشياطين الحمر

وسجل ثنائية اليونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة (79) وماركوس راشفورد في الدقيقة (82)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد جاك جريليش في الدقيقة (60).ورفع يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد السيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.