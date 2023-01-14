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ديربي مانشستر يبتسم للشياطين الحمر
Alsumaria Tv
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تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه مانشستر سيتي، بهدفين لواحد في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد، اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثنائية اليونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة (79) وماركوس راشفورد في الدقيقة (82)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد جاك جريليش في الدقيقة (60).
ورفع يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد السيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.
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