قبل مواجهة الغد.. تعليق "مثير" لبنزيما يخص المباراة

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة، غداً الأحد، على ملعب الملك فهد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.وقال بنزيما، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنها ليست مجرد مباراة، لكنها تعني الكثير، فالفوز بها يمنحنا لقبا جديدا".وأضاف: "سنخوض مباراة صعبة، لكن في عقولنا يجب أن نكون مستعدين للفوز بها".وزاد: "إنها مباراة مهمة للغاية، برشلونة فريق رائع كما هو الحال دائمًا، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا".وعن مدى جاهزيته للمباراة، علق: "لقد عدت من الإصابة، ومن الواضح أنني قمت بعمل جيد للعودة إلى أفضل مستوياتي، وأنا سعيد للغاية، أتمنى أن أستمر في مساعدة زملائي".وتطرق إلى ما حدث معه قبل المونديال، بقوله: "ما حدث قد انتهى، أهم شيء هو مباراة الغد، أنا بخير، وأركز فقط على مباراة الغد، الماضٍ معقد، لكن هذا كل شيء".وتابع: "هذا ليس الموضوع الرئيسي الآن، لا يمكنني التحدث عنه أكثر، لن أجيب، أنا آسف.. أنا في مدريد، أستمتع بكل حصة تدريبية، وأذهب عاماً بعد عام".وعن إمكانية تجديد عقده، أردف: "أنا الآن في ريال مدريد، الحديث عن ذلك موضوع آخر".كما أشاد بنزيما، بتنظيم المملكة السعودية كأس السوبر: "إنها بلد جميل للغاية، وجميعنا سعداء بوجودنا هنا".وبسؤاله عن رأيه في كرة القدم السعودية، قال: "أنا لا أشاهد كرة القدم هنا كثيراً، لكن أعتقد أن لديهم فريقاً جيداً للغاية هنا، وآمل أن يستمروا في التطور".كما تحدث بنزيما عن لقائه مع كريستيانو رونالدو: "لسنا بحاجة إلى صورة لنقول إننا أصدقاء، لم أستطع تحيته لأنه كان يتدرب، لكن آمل أن أتمكن من رؤيته غداً".