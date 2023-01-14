قبل مواجهة الغد.. تعليق "مثير" لبنزيما يخص المباراة

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة، غداً الأحد، على ملعب الملك فهد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وقال بنزيما، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنها ليست مجرد مباراة، لكنها تعني الكثير، فالفوز بها يمنحنا لقبا جديدا".
وأضاف: "سنخوض مباراة صعبة، لكن في عقولنا يجب أن نكون مستعدين للفوز بها".
وزاد: "إنها مباراة مهمة للغاية، برشلونة فريق رائع كما هو الحال دائمًا، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا".
وعن مدى جاهزيته للمباراة، علق: "لقد عدت من الإصابة، ومن الواضح أنني قمت بعمل جيد للعودة إلى أفضل مستوياتي، وأنا سعيد للغاية، أتمنى أن أستمر في مساعدة زملائي".
وتطرق إلى ما حدث معه قبل المونديال، بقوله: "ما حدث قد انتهى، أهم شيء هو مباراة الغد، أنا بخير، وأركز فقط على مباراة الغد، الماضٍ معقد، لكن هذا كل شيء".
وتابع: "هذا ليس الموضوع الرئيسي الآن، لا يمكنني التحدث عنه أكثر، لن أجيب، أنا آسف.. أنا في مدريد، أستمتع بكل حصة تدريبية، وأذهب عاماً بعد عام".
وعن إمكانية تجديد عقده، أردف: "أنا الآن في ريال مدريد، الحديث عن ذلك موضوع آخر".
كما أشاد بنزيما، بتنظيم المملكة السعودية كأس السوبر: "إنها بلد جميل للغاية، وجميعنا سعداء بوجودنا هنا".
وبسؤاله عن رأيه في كرة القدم السعودية، قال: "أنا لا أشاهد كرة القدم هنا كثيراً، لكن أعتقد أن لديهم فريقاً جيداً للغاية هنا، وآمل أن يستمروا في التطور".
كما تحدث بنزيما عن لقائه مع كريستيانو رونالدو: "لسنا بحاجة إلى صورة لنقول إننا أصدقاء، لم أستطع تحيته لأنه كان يتدرب، لكن آمل أن أتمكن من رؤيته غداً".