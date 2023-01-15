زيدان يفرض شرطاً وحيداً لتدريب سان جيرمان.. ما علاقة برشلونة؟

وكانت آمال زيدان بتولي تدريب منتخب فرنسا في المستقبل القريب قد تأجلت 4 سنوات على الأقل، بإعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تجديد عقد مدربه ديديه ديشامب حتى كأس العالم 2026.صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت في تقرير لها إلى أن إمكانية تدريب زيدان لباريس قد لاحت في الأفق مجددا، رغم المستويات الجيدة لبطل فرنسا مع المدرب كريستوف جالتييه الذي تولى المسؤولية في صيف العام الماضي خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن نتيجة مباراة بطل فرنسا مع بايرن ميونخ الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون حاسمة في مصير المدرب جالتييه.ويلتقي باريس مع بايرن ميونخ في قمة مرتقبة بدور الـ16 من دوري الأبطال، يومي 14 فبراير/ شباط ذهابا في فرنسا، و8 مارس/أذار إيابا في ألمانيا.التقرير أشار إلى أن زيدان وضع شرطا لتدريب باريس يرتبط بمواطنه عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، حيث طلب المدرب الفرنسي التعاقد معه كأحد الشروط للموافقة على هذا العرض.ديمبلي كان قريبا للغاية من ترك برشلونة في صيف العام الماضي، ولكنه لم ينجح في إيجاد فريق جديد قبل توصله لاتفاق مع النادي بشأن تخفيض راتبه.وقدم ديمبلي مستويات رائعة منذ تولي تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة، ونجح في إنهاء الموسم الماضي كأفضل صانع أهداف في الدوري الإسباني بـ13 تمريرة حاسمة.وفيما يخص الموسم الحالي، لعب ديمبلي 24 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلها.ومن جانبه سيكون البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح "بي إس جي"، مطالبا بالرحيل عن جدران ملعب حديقة الأمراء وهو أمر لن يكون سهلا على الإطلاق.ويرتبط نيمار بعقد حتى 2026 مع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى أن راتبه يقدر بـ40 مليون يورو، وهو مبلغ لن تتمكن إلا أندية محدودة من الالتزام به.ورغم أن بطل فرنسا طلب 150 مليون يورو للسماح لنيمار بالرحيل في الصيف الماضي، إلا أن الرقم من المؤكد سينخفض كثيراً نهاية الموسم الحالي، مع تقدم اللاعب في السن