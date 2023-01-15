رسمياً.. الكويت تستضيف بطولة "خليجي 26" – عاجل

وقال رئيس الاتحاد الخليجي حمد بن خليفة آل ثاني في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "بطولة خليجي 26 المقبلة في كانون الأول من عام 2024 ستكون في دولة الكويت"، مشيرا الى ان "دولة قطر ستستضيف بطولة آسيا في كانون الثاني 2024".واضاف، ان "بطولة خليجي 25 ناجحة وردت الروح لبطولات كأس الخليج والعراق يستحق استضافة بطولات اكبر وليس فقط كأس الخليج"، لافتا الى ان "الجمهور العراقي ساهم بنجاح البطولة قبل أن تبدأ".