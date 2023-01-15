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رسمياً.. الكويت تستضيف بطولة "خليجي 26" – عاجل
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تقرر رسميا، اليوم الاحد، إقامة بطولة كأس الخليج العربي النسخة السادسة والعشرين المقبلة في دولة الكويت.
وقال رئيس الاتحاد الخليجي حمد بن خليفة آل ثاني في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "بطولة خليجي 26 المقبلة في كانون الأول من عام 2024 ستكون في دولة الكويت"، مشيرا الى ان "دولة قطر ستستضيف بطولة آسيا في كانون الثاني 2024".
واضاف، ان "بطولة خليجي 25 ناجحة وردت الروح لبطولات كأس الخليج والعراق يستحق استضافة بطولات اكبر وليس فقط كأس الخليج"، لافتا الى ان "الجمهور العراقي ساهم بنجاح البطولة قبل أن تبدأ".
وتابع، ان "نعمل على تهيئة كل الظروف لمشاركة كل المنتخبات بخطوطها الأولى".
يُذكر أن العراق يستضيف حاليا النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج العربي.
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