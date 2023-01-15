مدرب البحرين يستبعد التتويج ببطولة "خليجي 25"

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، المُقرر إقامتها غدًا الإثنين: "نأمل أن نقدم مباراة أخرى جيدة في نصف النهائي.. نعم هي مباراة ليست سهلة أمام منتخب عمان الذي يمتلك نخبة مميزة من اللاعبين، وهناك مؤشرات غير جيدة على مستوى الأداء بالنسبة لنا. نحن بحاجة للعب بفعالية أكبر، إذا أردنا الوصول للمباراة النهائية".وواصل: "التفاصيل البسيطة هي ما ستحدد نتيجة الغد أمام منتخب عمان.. إنها مباراة لا تقبل الخطأ، والتعويض سيكون صعبًا. نحاول أن نتعلم من مباراتنا في كأس العرب، التي خسرناها أمام المنتخب العماني. بعد هذه المباراة لعبنا العديد من المباريات أمام منتخبات من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، لقد أصبحنا أفضل، ولكن نهايةً لكل مباراة ظروفها الخاصة".واستكمل المدرب البرتغالي حديثه: "الجميع يضعنا كمرشحين للبطولة، لكني لا أرى ذلك، ومن يرشحنا للفوز باللقب، فهذا الأمر يسعدنا.. هذه البطولة تمثل تحديًا أكبر بالنسبة لنا".يُذكر أن البحرين، حاملة اللقب، تصدرت المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، لتتأهل لمواجهة عمان التي حلت في المركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف العراق المتصدر.