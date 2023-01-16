جوامع في صلاح الدين توجه دعوة قبيل مباراة نصف نهائي الخليج

أوصت جوامع في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، سكنة المحافظة بعدم رمي العيارات النارية حال فاز المنتخب العراقي على نظيره القطري في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي.

وشددت عدة جوامع في صلاح الدين، على عدم إطلاق العيارات النارية حال فوز المنتخب العراقي، لافتة إلى أنه من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.



وتنطلق اليوم، مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) المقامة في البصرة، إذ يواجه العراق نظيره القطري في الساعة الرابعة والربع مساءً على استاد جذع النخلة، فيما يواجه المنتخب البحريني منتخب عُمان في الساعة الثامنة والربع مساءً على أديم ملعب الميناء الأولمبي.