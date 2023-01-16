عدسة السومرية توثق أجواء "جذع النخلة" قبيل مواجهة الحسم

وتنطلق اليوم، مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) المقامة في البصرة، إذ يواجه العراق نظيره القطري في الساعة الرابعة والربع مساءً على استاد جذع النخلة، فيما يواجه المنتخب البحريني منتخب عُمان في الساعة الثامنة والربع مساءً على أديم ملعب الميناء الأولمبي.أدناه الصور: