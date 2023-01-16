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عدسة السومرية توثق أجواء "جذع النخلة" قبيل مواجهة الحسم
Alsumaria Tv
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وثقت عدسة السومرية، اليوم الاثنين، الأجواء في محيط وداخل ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، قبيل انطلاق مواجهة نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي بين العراق وقطر.
وتنطلق اليوم، مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) المقامة في البصرة، إذ يواجه العراق نظيره القطري في الساعة الرابعة والربع مساءً على استاد جذع النخلة، فيما يواجه المنتخب البحريني منتخب عُمان في الساعة الثامنة والربع مساءً على أديم ملعب الميناء الأولمبي.
أدناه الصور: