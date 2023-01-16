كاساس يهدي التأهل لنهائي الخليج إلى أرواح ضحايا الحادث المروري

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد انتهاء مواجهة العراق وقطر :"المنافس كان خصماً عنيداً وقوياً ومنظماً في أرجاء الملعب، وأغلب عناصره من الذين اعتادوا على اللعب جنباً لجنب لفترة ليست بالقصيرة"".واستدرك بالقول :"درسنا المنافس بطريقة جيدة، وكنا نعلم أن بإمكان مهاجمينا اختراق قلوب الدفاع، لذلك عمدنا في العديد من دقائق اللعب لاعتماد الكرات الطويلة في منطقة الثلث الهجومي وبعمق ساحة المنتخب القطري".واضاف :"العيون باتت ترنو لإحراز لقب خليجي ٢٥ ، حيث سبق أن أكدنا أننا نتعامل مع كل مباراة على حدة ولم يكن من المنطق أن نتحدث عن إحراز اللقب مع مباراتنا الاولى، أما الآن وبعد وصولنا للنهائي فيمكننا التركيز منذ الآن للظفر بكأس البطولة بالرغم من صعوبة المهمة ووجود منافس يطمح للأمر نفسه".وأوضحَ مدرب منتخب العراق، إنه "عمد في خطة اليوم إلى تجريد منتخب قطر من طريقة اللعب التي يفضلها ونجحنا بذلك بالرغم من الخطأ الذي تسبب بهدف منتخب قطر لكن في كرة القدم من المستحيل أن لا تحدث الأخطاء".