وفد من اتحاد الكرة يزور ذوي حادث المشجعين في ذي قار (صور)

زار وفد من أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ذوي ضحايا الحادث المروري في محافظة ذي قار.

وقال مراسلنا، إن "وفد من اعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم بقيادة عدنان درجال زار اهالي سوق الشيوخ في الناصرية لأداء مراسم العزاء، لذوي المشجعين ضحايا الحادث المروري".



يذكر، أن حافلة تقل مشجعين متوجهة الى محافظة البصرة، تعرضت الى حادث سير قرب محافظة ذي قار إثر اصطدامها بعجلة حمل، أدى إلى وفاة عدد منهم وإصابة آخرين بجروح.